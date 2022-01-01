أغلق طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش الباب في وجه الأندية التي تفاوض لاعبيه للرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال العشري، في تصريحاته عبر قناة "المحور": «محمد بسام لن يرحل عن طلائع الجيش بعد تجديد تعاقده، نريد أن نحافظ على القوام الرئيسي واللاعب الذي تم بيعه بالفعل منذ فترة لنادي فيوتشر هو مهند لاشين».

وبسؤاله عن موقفه من رحيل محمد بسام حارس الفريق حال تلقيه عرضًا من الأهلي أو الزمالك رد: «أغلقنا الباب على جميع لاعبي طلائع الجيش، هذا اتفاق تم بيني وبين إدارة النادي».

وأتم: «هدفنا المنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد، نحن نبحث عن عمل تاريخ للمكان وبالتالي يجب أن نحافظ على القوام الرئيسي».