 العشري: محمد بسام مستمر مع طلائع الجيش.. وأغلقنا الباب أمام جميع اللاعبين - بوابة الشروق
الأحد 24 يوليه 2022 8:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟
النتـائـج تصويت

العشري: محمد بسام مستمر مع طلائع الجيش.. وأغلقنا الباب أمام جميع اللاعبين

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 8:12 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 8:12 ص

أغلق طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش الباب في وجه الأندية التي تفاوض لاعبيه للرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال العشري، في تصريحاته عبر قناة "المحور": «محمد بسام لن يرحل عن طلائع الجيش بعد تجديد تعاقده، نريد أن نحافظ على القوام الرئيسي واللاعب الذي تم بيعه بالفعل منذ فترة لنادي فيوتشر هو مهند لاشين».

وبسؤاله عن موقفه من رحيل محمد بسام حارس الفريق حال تلقيه عرضًا من الأهلي أو الزمالك رد: «أغلقنا الباب على جميع لاعبي طلائع الجيش، هذا اتفاق تم بيني وبين إدارة النادي».

وأتم: «هدفنا المنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد، نحن نبحث عن عمل تاريخ للمكان وبالتالي يجب أن نحافظ على القوام الرئيسي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك