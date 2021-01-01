أوكرانيا تسقط مسيرة إيرانية فى مقاطعة سومي

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أعلنت إدارة مقاطعة سومي، شمال شرق أوكرانيا، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي مسيرة هجومية إيرانية من طراز "شاهد".

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الاثنين، عن الإدارة العسكرية لمقاطعة "سومي" قولها عبر "تليجرام": "قامت قوات دفاعنا الجوي بتدمير مسيرة للعدو طراز شاهد فى سماء مقاطعة سومي".

وذكرت الوكالة، أن القوات الجوية الأوكرانية حذرت المواطنين ليل الاثنين من تهديد بشن هجوم بمسيرة روسية على أوديسا.

ونقلت الوكالة عن فاديم سكيبيتسكى، نائب رئيس دائرة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية قوله: "إن الاتحاد الروسي يسعى إلى زيادة انتاج الطائرات المسيرة والصواريخ".

وأوضحت "يوكرينفورم"، أن جهود الوكالات الحكومية والمخابرات العسكرية الأوكرانية تستهدف حاليا عرقلة قنوات الإمداد الخاصة بالمكونات الخارجية لروسيا والتى يمكن استخدامها فى تصنيع الأسلحة.