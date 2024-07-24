انخفاض الأرباح في الربع الثاني لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات

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شهدت شركة تسلا الأمريكية، المصنعة للسيارات الكهربائية، انخفاضا في الأرباح خلال الربع الثاني، وفقا لما أعلنته الشركة يوم الثلاثاء.

وبلغت أرباح الشركة 48ر1 مليار دولار، أو 42ر0 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 70ر2 مليار دولار، أو 78ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 3ر2% لتصل إلى 50ر25 مليار دولار، مقارنة بـ 93ر24 مليار دولار في العام الماضي.

وقالت الشركة في التحديث الربع سنوي: "حققنا إيرادات قياسية ربع سنوية رغم بيئة التشغيل الصعبة".

كانت تسلا تركز على تقليل التكاليف على مستوى الشركة، وتعزيز نمو أعمالها التقليدية في مجال الأجهزة، وتسريع تطوير المنتجات والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.