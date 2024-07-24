 عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: توافق بين المشاركين في جلسات الحبس الاحتياطي على تقليل مدته - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يوليه 2024 2:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: توافق بين المشاركين في جلسات الحبس الاحتياطي على تقليل مدته

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 2:14 م

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشرف الشبراوي، إن هناك توافقا من المشاركين في جلسات الحبس الاحتياطي على تقليل مدته، مضيفا:" نتمنى مستقبلا أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي تماما".

وأضاف الشبراوي لـ"الشروق"، إن المشاركين اقترحوا وضع بدائل للحبس الاحتياطي كالإقامة الجبرية، أو المتابعة الشرطية، أو الأسورة الالكترونية، أو المنع من السفر، لافتا إلى أن الحوار الوطني كان ديمقراطي ومنح جميع الأطراف فرصة الحديث.

وأشار إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني، تعكف الآن على صياغة التوصيات التي خرجت بها جلسات الحبس الاحتياطي، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك