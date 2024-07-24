عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: توافق بين المشاركين في جلسات الحبس الاحتياطي على تقليل مدته

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشرف الشبراوي، إن هناك توافقا من المشاركين في جلسات الحبس الاحتياطي على تقليل مدته، مضيفا:" نتمنى مستقبلا أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي تماما".

وأضاف الشبراوي لـ"الشروق"، إن المشاركين اقترحوا وضع بدائل للحبس الاحتياطي كالإقامة الجبرية، أو المتابعة الشرطية، أو الأسورة الالكترونية، أو المنع من السفر، لافتا إلى أن الحوار الوطني كان ديمقراطي ومنح جميع الأطراف فرصة الحديث.

وأشار إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني، تعكف الآن على صياغة التوصيات التي خرجت بها جلسات الحبس الاحتياطي، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.