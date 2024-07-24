تحرير 14 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة على أسواق شمال سيناء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملاتها للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال الحملات التفتيشية والرقابية المكبرة المشتركة مع الجهات المختلفة.

وشنت المديرية، حملة تموينية مكبرة مشتركة من الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك للمرور على الأسواق والمخابز، والمحلات التجارية ومحلات الدواجن، ومحلات الجزارة ومحلات السوبر ماركت.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، بالإضافة إلى تحرير محضري إعدام سلع غذائية بواسطة مفتش الأغذية، وجارٍ توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة.