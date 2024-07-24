الحكومة الألمانية تقرر إجراء الانتخابات العامة في 28 سبتمبر 2025

قررت الحكومة الألمانية إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 28 سبتمبر 2025.

جاء ذلك وفقا لما أقره مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء؛ ويختص الرئيس الألماني باتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص غير أنه جرت العادة أن يتبع الرئيس توصيات الحكومة.

وحسب قانون الانتخابات الاتحادي، يجب أن يكون يوم الانتخابات يوم أحد أو يوم عطلة رسمية. وهناك تعليمات محددة بخصوص تحديد موعد الانتخابات حيث تنص المادة 39 الفقرة 1 من القانون الأساسي على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون 46 شهرًا أو48 شهرًا على أقصى تقدير من بدء فترة الانتخابات. ووفقا لهذه المادة فإن انتخاب النسخة الحادية والعشرين من البرلمان الألماني المعروف باسم (بوندستاج) يجب أن يتم في الفترة بين 27 أغسطس و26 أكتوبر 2025.

كان هناك جدل حول موعد انتخابات البرلمان الاتحادي، خصوصًا في ولاية برلين، لأن ماراثون برلين كان من المقرر أن يُعقد مرة أخرى في 28 سبتمبر 2025. غير أنه تقرر الآن أن يتم تقديم هذا الحدث الرياضي لمدة أسبوع ليبدأ في 21 من نفس الشهر المشار إليه.

يشار إلى أنه في عام 2021، كانت برلين شهدت في يوم الماراثون انتخابات البرلمان الاتحادي، وانتخابات مجلس النواب في ولاية برلين، وانتخابات مجالس الأحياء، بالإضافة إلى الاستفتاء الشعبي حول مصادرة شركات البناء السكني.

تسببت العديد من إغلاقات الطرق بسبب الماراثون في تفاقم المشكلات في العديد من مراكز الاقتراع حيث كانت هناك طوابير طويلة، وتمت بعض عمليات التصويت بعد نهاية وقت الاقتراع الرسمي في الساعة 18:00. في النهاية، كان من الضروري إعادة انتخابات مجلس نواب ولاية برلين بالكامل وأجزاء من انتخابات البرلمان الاتحادي.