قراصنة يبثون مقطعا إباحيا خلال اجتماع لأحد المجالس الألمانية المحلية عبر الإنترنت

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تعطل اجتماع لأحد المجالس المحلية على بحيرة كونستانس بألمانيا الأسبوع الجاري عندما تحكم قراصنة في البث الإلكتروني وقاموا بعرض مقطع إباحي.

وظهرت الصلبان المعقوفة أيضا خلال العرض، بحسب ماقالته متحدثة باسم بلدية بودمان-لودفيسهافن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) واصفة الواقعة بأنها "مزعجة للغاية".

وأضافت أن نحو عشرين مشاركا في الغرفة وما يصل لخمسة أشخاص عبر الإنترنت كانوا حاضرين خلال الاجتماع أمس الأول الثلاثاء.

وأوضحت أن المجلس يبث اجتماعاته المحلية عبر الإنترنت منذ سنوات حتى يتسنى للمواطنين المهتمين مشاهدتها من المنزل، مما يعني أن بيانات الوصول للاجتماع كانت متاحة بشكل عام.

وأضافت المتحدثة أن مستخدمين مجهولين اثنين سيطرا على الاجتماع الذي كان يبث عبر منصة زووم وقاما ببث المقاطع الإباحية عبر شاشاتيهما والتي بُثت في غرفة الاجتماع.

وأوقف العمدة كريستوف شولتس البث بعد ثوان قليلة.

ومازال من غير الواضح بالتحديد كيف جرى تنفيذ الهجوم. وقال شولتس لصحيفة زودكورير "نحن نبحث الآن في إمكانية جعل الوصول للبيانات أكثر أمانا ومنع مثل تلك الحوادث ورصدها".

وقالت المتحدثة باسم البلدية إن المجلس سوف يستخدم برنامجا آخر على المدى المتوسط. وأضافت أنه جرى إبلاغ الشرطة بالواقعة.