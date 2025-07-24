ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان

سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وهو الاتفاق الذي من شأنه أن يخفض التعريفات الجمركية المقترحة على الصادرات اليابانية القادمة إلى الولايات المتحدة..

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 8ر0% في مستهل التعاملات، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 507 نقاط أي بنسبة 1ر1%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%.

ارتفعت الأسهم في بورصة طوكيو بشكل أكبر، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 5ر3% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطار عمل تجاري يفرض رسوما بنسبة 15% على المنتجات اليابانية. وهذا أقل من نسبة الـ 25% التي سبق أن أعلن ترامب اعتزامه فرضها في أول أغسطس المقبل.

قال برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة أنيكس لإدارة الثروات: "إنها علامة على أن الأسواق سترحب برسوم جمركية بنسبة 15%. قبل عام، كان هذا المستوى من الرسوم الجمركية صادمًا. أما اليوم، فنشعر بارتياح كبير".

اقترح ترامب فرض ضرائب صارمة على الواردات من جميع أنحاء العالم، مما يحمل في طياته خطرًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع التضخم للأسر الأمريكية مع تباطؤ الاقتصاد. لكن العديد من رسوم ترامب معلقة حاليًا، مما يتيح وقتًا للتوصل إلى اتفاقيات مع دول أخرى يمكن أن تخفض معدلات الرسوم. كما أعلن ترامب عن اتفاقية تجارية مع الفلبين أمس ومع اليابان وإندونيسيا اليوم.

ووفقًا للخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، ديفيد ميريكل، فإن "الدرس الرئيسي حول الرسوم الجمركية حتى الآن هو أن انتقالها إلى أسعار المستهلك يسير في مسار أقل قليلاً مما كان عليه في عام 2019".