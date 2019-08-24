خبيرة اقتصادية بالنقد الدولي: أصبح من الصعب العثور على نقاط مضيئة في أداء الاقتصاد العالمي

قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اليوم السبت"، إن التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي تزداد صعوبة، واصفة حالة الاقتصاد العالمي الآن بـ"الهش".

وأضافت جوبيناث - في حديث مع شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية على موقعها الإلكتروني - " لقد أصبح من الصعب العثور على نقاط مضيئة في أداء الاقتصاد العالمي، كانت هناك إمكانية للانتعاش، وما زلنا نتوقع ذلك بالنسبة لأجزاء كثيرة من العالم..لكن يجب أن أعترف أنه يصعب رؤية ذلك"

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وتابعت" إن النمو العالمي ضعيف، وهناك العديد من المخاطر التي تدفع المؤشرات الاقتصادية للتراجع، وأحد تلك المخاطر التي نحذر منها منذ فترة هو النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ أن التطورات التي نراها الآن تثير قلقا كبيرا بشأن تأثيراته على النمو".

تأتي تعليقات جوبيناث، مع تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم، حيث تشهد ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، تقلصا ملحوظا في قطاع التصنيع، بينما شهد الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له منذ 27 سنة في الربع الماضي.

وأرجعت عدة مؤسسات اقتصادية عالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك استثمارية عملاقة، التباطؤ الحالي إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين منذ ما يزيد على عام.

وكانت الصين قد كشفت أمس الجمعة عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف ما قيمته 75 مليار دولار من المنتجات الأمريكية، من ضمنها السيارات، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد من خلال إصدار أوامر للشركات الأمريكية بنقل عملياتها خارج الصين.