 تقرير: ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» تغير وجهتها إلى تركيا - بوابة الشروق
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تقرير: ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» تغير وجهتها إلى تركيا

ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 بعد أن غادرت جبل طارق يوم الاثنين. تصوير: جون نازكا - رويترز.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 بعد أن غادرت جبل طارق يوم الاثنين. تصوير: جون نازكا - رويترز.
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 4:30 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 4:30 ص

غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1 "، التي كانت تسمى في السابق "جريس 1 "، وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني، مساء أمس الجمعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقدرت الوكالة أن تصل الناقلة الإيرانية إلى ميناء مرسين التركي ظهيرة يوم 31 أغسطس.

وكانت الناقلة قد تم احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني في الرابع من يوليو الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط إيراني إلى سورية في انتهاك للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وجرى الإفراج عنها يوم الأحد الماضي بعد أن رفضت سلطات جبل طارق طلبا أمريكيا باحتجاز السفينة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت في وقت لاحق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعم للإرهاب.

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