الياباني ساتو يتوج بسباق إندي 500 للسيارات وألونسو يحرز المركز الـ21

توج السائق الياباني تاكوما ساتو مساء أمس الأحد بسباق "إندي 500" للسيارات بمدينة إنديانابوليس الأمريكية، والذي توج به من قبل في عام 2017 .

وظل سكوت ديكسون، زميل ساتو، متصدرا لأكثر من نصف السباق لكن ساتو تجاوزه بعد التوقف الأخير في نقاط الصيانة، وقد تسبب حادث تصادم وقع قبل ثلاث لفات من النهاية في إنهاء السائقين السباق خلف سيارة الأمان.

أما الإسباني فيرناندو ألونسو، سائق فورمولا-1 السابق، فقد أحرز المركز الـ21 في السباق الذي أقيم بدون حضور جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان ألونسو /39 عاما/ الذي يعود إلى فورمولا-1 في الموسم المقبل، قد خاض السباق بهدف إكمال الثلاثية التي كان يحلم بها، بعد أن توج بسباق "لومان 24 ساعة" وسباق فورمولا-1 في موناكو، ولم يتوج بهذه الثلاثية سوى جراهام هيل.