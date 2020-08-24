 مقتل مطلوب خلال مداهمة أمنية بشمال لبنان - بوابة الشروق
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مقتل مطلوب خلال مداهمة أمنية بشمال لبنان

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 11:06 ص

قُتل شخص خلال مداهمة قوى الأمن الداخلي اللبناني غرفة أحد النازحين السوريين في عكار بشمال لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اللبنانية الرسمية اليوم الاثنين، أن قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيروت، داهمت في وقت مبكر صباح اليوم غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية – والبيرة بعكار.

وأضافت الوكالة أن المطلوب واجه القوى الأمنية ما اضطرها إلى التعامل معه بالنار، حيث سُمع إثر ذلك دوي انفجار يعتقد أنه بسبب قيام المطلوب بتفجير نفسه.

ولم تُعرف هوية القتيل، ولا عدد الأشخاص الموقوفين نتيجة العملية.


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