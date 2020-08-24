أعلن مكتب الاحصاء الوطني في نيجيريا اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد النيجيري لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الثاني من العام، وذلك يرجع إلى انخفاض أسعار النفط وأزمة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب، ومقره أبوجا، القول إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 1ر6% خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن هذه أكبر نسبة انكماش يسجلها الاقتصاد منذ ما لايقل عن 10 سنوات.

وكان إنتاج النفط قد تراجع إلى 81ر1 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 07ر2 مليون برميل خلال الربع الأول .