نائب رئيس الإمارات: مسبار الأمل قطع 100 مليون كم في رحلته للمريخ

أعلنت الإمارات أن "مسبار الأمل" الذي أطلقته نحو الفضاء يوم 20 يوليو الماضي، قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى المريخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن "مسبار الأمل" قد قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى الكوكب الأحمر، وذلك بعد شهر من انطلاقه في رحلته التاريخية إلى المريخ، كأول مهمة لاستكشاف الفضاء الخارجي تقودها دولة عربية.

ونشر صورة التقطها مسبار الأمل بواسطة جهاز تتبع النجوم، وقال في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين: "تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر، المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشتري خلفنا كما في الصور، الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله".

وأضاف بن راشد: "خلال أقل من 170 يوماً سنحتفي بإذن الله بدخول المسبار الإماراتي مدار الكوكب الأحمر، وستصنع الإمارات فصلا مدهشا في تاريخ البعثات المريخية في العالم".

وأوضح: "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ سيحدث نقلة نوعية في قطاعات الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، وسيفتح آفاقاً علميةً جديدةً نحو مهمات فضائية أخرى".

وتابع "المرحلة المقبلة في مسيرتنا التنموية تتطلب الاستثمار العلمي الموجه في ثروتنا البشرية، نريد عقولا إماراتية تقودنا إلى المستقبل من بوابة التفوق العلمي والمعرفي".

وتعادل المسافة التي قطعها مسبار الأمل منذ إطلاقه الناجح في 20 يوليو الماضي إلى المريخ، نحو 20 بالمئة من إجمالي المسافة التي تستغرقها رحلته للوصول إلى الكوكب الأحمر والتي تقدر بـ493 مليون كيلومتر.