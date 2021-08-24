مقتل 18 بعد اجتياح مسلحين من حركة الشباب قاعدة عسكرية صومالية

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أفادت مصادر محلية في الصومال، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، بأن مسلحين من حركة الشباب اجتاحوا إحدى المناطق وسيطروا على قاعدة عسكرية في ولاية جلمدج، وسط البلاد، لفترة وجيزة.

وصرح القائد الصومالي البارز مسعود وارسام لـ"د.ب.أ" بأنه جرى تأكيد مقتل 18 شخصا، على الأقل، في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش بمنطقة عمارة بالولاية.

وداهم مسلحون القاعدة بعد تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أعقبته مواجهة شرسة أسفرت عن مقتل سبعة جنود، على الأقل.

وبدأ الهجوم بالتفجير الانتحاري بسيارة مفخخة عند مدخل القاعدة، قبل أن يتقدم المسلحون.

ورفض الجيش تأكيد سقوط منطقة عمارة بالكامل.

وقال المسؤول العسكري لـ(د.ب.أ): "قتلنا تسعة مسلحين وفقدنا سبعة جنود. ولا يزال القتال مستمرا في منطقة عمارة ومحيطها".

وأعلنت حركة الشباب عبر إذاعة الأندلس التابعة لها أن الجيش الصومالي "تكبد خسائر فادحة"، وأن مقاتليها استولوا على أسلحة وذخيرة، ودمروا آليات عسكرية، كما أحرقوا ثكنات للجيش.





