وزير خارجية ألمانيا: في انتظار قرار أمريكي بشأن عملية الإجلاء اليوم

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن قرار الحكومة الأمريكية بشأن تمديد مهمة الإجلاء في مطار كابول بأفغانستان بات وشيكا.

وقال ماس، في تصريحات لخدمة الفيديو الخاصة بصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "افترض أنه سيكون هناك قرار في واشنطن خلال اليوم بشأن ما إذا كانت عملية الإجلاء ستُمدد أم لا"، مشيرا إلى أن ما يلعب دورا حاسما في هذا التقييم الصعب هو ما إذا كان لا يزال من الممكن ضمان أمن القوات على الأرض والحركة الجوية.

وكانت حركة طالبان، التي تسيطر على كابول حاليا، أوضحت أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يلتزموا بالمهلة المحددة لمغادرة البلاد حتى نهاية هذا الشهر.

وقال سهيل شاهين، عضو وفد طالبان في الدوحة، إن الموعد النهائي "خط أحمر".

وقال ماس إنه حتى إذا تم تمديد المهلة، لن يكون هناك وقت كافٍ لإجلاء جميع الأفراد الذين تريد ألمانيا ودول أخرى نقلهم إلى خارج البلاد، موضحا أن هناك لذلك مقترحات باستمرار التشغيل المدني لمطار كابول.

وذكر أن إنهاء الإجلاء العسكري لا ينبغني أن يكون إنهاء لعملية الإجلاء بوجه عام، مضيفا أنه هناك حاجة أيضا إلى توفير خيارات للأشخاص الذين يريدون الفرار برا، على سبيل المثال إلى دول مجاورة مثل أوزبكستان أو طاجيكستان أو باكستان.

وعقب استيلاء طالبان على السلطة، احتشد آلاف الأشخاص اليائسين في المطار لعدة أيام على أمل اللحاق برحلة إلى بلد آمن في الخارج.