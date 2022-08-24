جونسون يعلن من كييف عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، من العاصمة الأوكرانية كييف، حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا تشمل طائرات دون طيار لأغراض المراقبة، وأنظمة صاروخية.

والتقى جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قلل بشكل قاتل" من تقديره لأوكرانيا وللثمن الذي كان المجتمع الدولي عازم على دفعه لدعم كييف، على حد تعبيره.

وقال جونسون إنه يجب مواجهة أي محاولات لتطبيع العلاقات مع روسيا، وقال إن هذا "ليس وقت الدفع بخطة ضعيفة للتفاوض"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد جونسون أن بريطانيا يجب أن تبقى على مسار دعم أوكرانيا، مشيراً إلى أنه فيما تدفع بريطانيا فاتورة طاقة عالية، فإن الأوكرانيين "يدفعون دمائهم".

وشدد على أن البريطانيين لديهم الصبر للتعامل مع أسعار الوقود المرتفعة "التي سببتها الحرب في أوكرانيا"، معتبراً أن العالم يجب أن يزيد من دعمه لأوكرانيا بالسلاح، لافتاً إلى أن الخسائر الروسية "ضخمة"، وأن نفوذ بوتين "سيتضاءل"، على حد قوله.