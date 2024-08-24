ناهد السباعي: الجمهور كان قاسيا معي بمقارنتي بجدتي هدى سلطان

أعربت الفنانة ناهد السباعي عن أمنيتها، في تقديم عمل فني يسرد قصة حياة جديها، الفنانة الراحلة هدى سلطان والفنان فريد شوقي.

وقالت في تصريحات عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إنها ليست هي الشخص المناسب لتجسيد شخصية جدتها، مضيفة: «أنا مش مغنية، ولا بعرف أغني، ولا ملامحها.. مش هينفع أقوم بدورها».

وأضافت أنها تشعر بالسعادة لتشبيهها بجدتها، لافتة إلى أن الجمهور كان قاسيًا معها في بعض الأحيان بسبب مقارنتها بجدتها.

وتابعت: «هدى سلطان جدتي وأنا مبسوطة، وأتمنى أكون شبهها في أي حاجة؛ لكن الناس متحيزة لها وبتضايق لما حد يقول أنا شبهها».

وأكدت أنه لا مجال للمقارنة بينها وبين جدتها، قائلة: «لا أستطيع مقارنة نفسي معها.. لا توجد مقارنة، لكن أتمنى أكون أخذت منهم أي صفة، ويكفيني حبهم لعملهم وتاريخهم وإخلاصهم لفنهم وما قدموه لبلدهم».

وأوضحت أنها لا تمانع الزواج، لا سيما وأنه أصبح مطلبًا جماهيريًا - وفق قولها، متابعة: «من أجمل الحاجات اللي حصلت لي مؤخرًا، إنه بعد وفاة أهلي (ماما وبابا وأخويا)، الناس أصبحوا يعاملوني زي بنتهم، وأنا بحب حب الناس، ومبسوطة إنهم اعتبروني واحدة منهم ومن أهلهم، دي حاجة كبيرة مبسوطة بها أوي».

وشددت على أنها تفضل أن يأتي الزواج في وقته، دون السعي ورائه، كاشفة عن أهم مواصفات زوجها المستقبلي، وهي أن يكون رجلًا مسئولًا يتحمل مسئولية البيت، متابعة: «الزواج نصيب وكل نصيب له وقته وأنا بعتبر الزواج تحديدا حاجة من عند ربنا ، الأحسن أننا منجريش وراء الموضوع وهو هيجي هيجي، ولو مش هيجي مفيش مشكلة».