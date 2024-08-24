باكستان تطالب بإجراء فوري بشأن التقرير الأممي عن الأزمة الإنسانية الفلسطينية

حث رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء فوري بشأن التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مؤخرا وسلط الضوء على النزوح القسري للفلسطينيين وغياب الأمن الغذائي بين الأطفال، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال رئيس الوزراء إن التقرير يمثل دليلا جديدا على جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، حيث كشفت الأمم المتحدة أنه لم يمر يوم واحد بدون سفك دماء الفلسطينين الأبرياء، ويوضح التقرير أيضا أن القوات الإسرائيلية تستهدف الأطفال الفلسطينيين بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين.

وأضاف شهباز شريف أن "322 يوما مرت منذ بدء الإبادة الجماعية للفلسطينييين"، مشيرا إلى أن الإجلاء القسري لـ 250 ألف شخص من منازلهم في الشهر الجاري كان تحديا للمؤسسات الدولية والضمير الدولي والقانون الدولي.

وتابع قائلا:" يؤكد تقرير الوكالة الأممية أن إبادة الفلسطينيين بالأسلحة الفتاكة مستمرة، وعلى الصعيد الآخر، يتم استخدام الجوع كسلاح".

وأشار إلى أن إسرائيل سرعت من وتيرة قتل المدنيين الفلسطينيين عن طريق القصف الجوي والبري والبحري.