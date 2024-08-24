علام عبري: اختفاء إسرائيليين اثنين دخلا قلقيلية شمال الضفة الغربية لإصلاح سيارتهما

أفادت القناة 14 العبرية، باختفاء إسرائيليين اثنين بعد دخولهما إلى مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية لإصلاح سيارتهما.

ونقلت فضائية «نبأ» الفلسطينية، عن مراسل القناة العبرية، قوله: «اختفت آثار مستوطنين اثنين بعد دخولهما لمدينة قلقيلية، وقوات الاحتلال اقتحمت المدينة للبحث عنهما وتم استهدافها بقنابل محلية الصنع».

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية، حيث تصدى لها المقاومون الفلسطينيون، بينما أطلقت النار في اتجاه أحد الشبان.

وأكدت مصادر في الضفة الغربية أنّ القوات الإسرائيلية جددت اقتحام المدينة، من المدخل الجنوبي.

واندلعت اشتباكات بين المقاومين والاحتلال خلال الاقتحام، تخللها إطلاق الرصاص الحي بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية أيضاً، حيث استخدمت شاباً فلسطينياً درعاً بشرياً، من أجل الدخول إلى أحد المباني.

وشنّت اقتحاماً على قرية تِل، غربي نابلس، مطلقةً قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.