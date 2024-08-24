متحدث يونيسف يشرح آليات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

قال كاظم أبوخلف المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، إنه يتم العمل على تدشين حملة لتطعيم الأطفال في غزة ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنه يتم إدخال عدد كبير من صناديق التبريد، والثلاجات، وحاملات التطعيم إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد عن مليون جرعة ضد شلل الأطفال ستدخل غزة في الفترة المقبلة.

وأوضح أن 2700 من العاملين الصحيين، موزعين على 708 فرقة طبية في قطاع غزة، يتسلمون جرعات شلل الأطفال، وستتم عملية التطعيم عن طريق تحرك سكان غزة بأطفالهم إلى المراكز الصحية القريبة من محل تواجدهم.

ولفت إلى أنه سيتم تطعيم 640 ألف طفل، ومثلهم عن طريق تجول الفرق الطبية في جميع أنحاء غزة.

وأكد أن عملية التطعيم ستتم على جولتين الأولى ستبدأ في نهاية أغسطس والثانية في نهاية شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أنه لنجاح جهود اليونيسيف في تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال، يجب أن يتم عقد هدنة لمدة 7 أيام.