البرهان: مفاوضات جنيف هدفها تبييض وجه المليشيا

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن مفاوضات جنيف هدفها تبييض وجه المليشيا وداعميها.

وأضاف البرهان في تصريحات صحفية أن السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتابع: "لن نذهب إلى جنيف ولا علاقة لنا بها ولن نجلس في مكان يشاد فيه بالتمرد.

وكانت قوات الدعم السريع استجابت للدعوة الأمريكية وأرسلت وفدها المفاوض لجنيف، لكن الجيش رفض الانضمام للمفاوضات مطالبا بإلزام الدعم بتنفيذ بنود إعلان جدة، الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.

ويقول الجيش إن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالخروج من منازل المدنيين، في حين تقول قوات الدعم السريع إن شرطا كهذا لم يرد في إعلان جدة.