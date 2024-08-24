ناهد السباعي: محارب كان متنفسا لي بعد وفاة والدتي وشقيقي

تحدثت الفنانة ناهد السباعي، عن دورها في مسلسل «محارب» الذي عرض في رمضان الماضي، وكيف كان العمل متنفسًا لها بعد وفاة والدتها المخرجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وسبقها شقيقها.

وقالت خلال تصريحات عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إنها كانت تصور المسلسل أثناء تلك الفترة، مشيرة إلى أن العمل كان وسيلتها للتعامل مع الحزن، حيث كانت تفضل الانشغال والتواجد مع الناس بدلًا من حالة العزلة.

وتابعت: «الناس بتختلف في الحزن وأنا علاجي الشغل.. مقدرش أقعد لوحدي وأقفل على نفسي.. بعض الناس بتفضل العزلة وناس ثانية بتحب تشتغل وتكون مع الناس وأنا علاجي في الحزن الشغل».

واستشهدت السباعي، بجدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان، والتي أصرت على إقامة حفل غنائي في دار الأوبرا رغم وفاة زوجها الفنان محمد فوزي.

وأكدت أنها سعت للتحلي بنفس قوة جدتها ووالدتها، قائلة: «ماما علمتني أهمية الالتزام في الشغل وإنها مسئولية كبيرة، وأنا كانت ملتزمة بالمسلسل وحبيت أكون زي أهلي في قوتهم وأكون مسئولة أمام الجمهور وجهة الإنتاج».