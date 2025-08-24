محافظ الغربية: دعم كامل لجهود نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الوطنية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه اليوم، أعضاء القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والتي تنطلق فعالياتها بمحافظة الغربية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبدالدايم الجندي الأمين العام للمجمع، وفضيلة الدكتور محمود صديق الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الغربية، بأعضاء القافلة، معربًا عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في خدمة المجتمع والحفاظ على قيمه الأصيلة، ونشر الثقافة الدينية الوسطية التي تميز الفكر الأزهري عبر تاريخه الطويل، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل حصنًا منيعًا ضد محاولات بث الأفكار المغلوطة والمتطرفة داخل المجتمع.

وناقش المحافظ، مع أعضاء القافلة، خطة عملها التي تشمل ندوات توعوية وحوارات مباشرة مع المواطنين في المساجد والمديريات والوحدات المحلية والمستشفيات وقصور الثقافة، بما يضمن وصول الرسالة التوعوية إلى جميع فئات المجتمع في مواقعهم المختلفة.

وأشاد المحافظ، بالموضوعات التي ستتناولها القافلة خلال فعالياتها، والتي تتعلق بالتأكيد على حرمة الاعتداء على النفس البشرية والممتلكات العامة والخاصة، وأهمية الانتماء الوطني والحفاظ على مقدرات الدولة، بالإضافة إلى التوعية بذكرى المولد النبوي الشريف وما تحمله من معانٍ وقيم إنسانية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لنجاح فعاليات القافلة، مشيرًا إلى أن الشراكة المستمرة بين المحافظة والأزهر الشريف تعد نموذجًا متميزًا للتعاون في مجال نشر الوعي المجتمعي، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية لدى النشء والشباب.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء القافلة، عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على حسن الاستقبال ودعمه المتواصل، مؤكدين أن رسالتهم الدعوية والإعلامية تسعى للوصول إلى جميع أبناء المجتمع، وخاصة فئة الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، من خلال تبصيرهم بالمنهج الأزهري الوسطي، والتحذير من مخاطر الفكر المتشدد والأفكار الهدامة، والاهتمام بالقضايا الفكرية والمجتمعية التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

وحضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد نبيل أبوالخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وعدد من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف بمحافظة الغربية، إلى جانب الأستاذ إيهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية.

واختُتم اللقاء، بتأكيد الجانبين على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والأزهر الشريف في جميع الفعاليات القادمة، بما يعزز الجهود المشتركة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، ودعم الاستقرار المجتمعي.