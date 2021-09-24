ميرور: الإمارات قد تستضيف مونديال الأندية القادم

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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه من المحتمل أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تستضيف منافسات كأس العالم للأندية القادمة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه هناك احتمالية أكبر لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا مدينة أبو ظبي، لفعاليات كأس العالم للأندية في النسخة القادمة.

وكانت اليابان قد انسحبت من تنظيم البطولة وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن الأهلي يشارك في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان إقامة المونديال المقبل من قبل الفيفا بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.