يوروستات: ارتفاع عدد المتقدمين للجوء إلى الاتحاد الأوروبي 115%

أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات، اليوم الجمعة، زيادة عدد المتقدمين لأول مرة لطلب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 115% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت، فقد تقدم خلال الربع الثاني من العام الجاري 103 آلاف و895 شخص للحصول على الحماية الدولية في بلدان الاتحاد الأوروبي لأول مرة، في مقابل 48 ألفا و370 شخص تقدموا في الربع الثاني من 2020، و95 ألفا و265 شخصا في الربع الأول من العام الجاري (بزيادة قدرها 9 بالمئة).

رغم ذلك، سجل عدد المتقدمين لأول مرة للّجوء مستوى أقل من المستويات التي كان عليها قبل ظهور وباء كوورنا، إذ يقل عدد المتقدمين خلال الربع الثاني منا لعام الجاري بنسبة 28% عن العدد المسجل في الربع الثاني من 2019.

وبحسب بيانات يوروستات، جاءت سوريا وأفغانستان وباكستان في مقدمة الدول التي تأتي منها طلبات اللجوء، بينما احتلت ألمانيا وفرنسا واسبانيا صدارة البلدان التي وصلت إليها تلك الطلبات.