مفاجأة سارة من ريال مدريد لنجمه المتألق

يخطط ريال مدريد لتقديم مكافأة فورية لنجمه البرازيلى فينيسيوس جونيور، عقب تألقه مع الفريق في بداية الموسم الحالي، حيث نجح هذا الموسم في إحراز 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين مع الملكي.

وحصل فينيسوس مؤخرًا على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، متفوقًا على زميله في الهجوم كريم بنزيما، ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني فإن مسؤولى ريال مدريد يفكرون بالفعل في تجديد عقد فينيسوس حتى صيف 2027، عقب انطلاقته القوية مع الفريق الملكى. ويرتبط فينيسوس حاليًا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2025.

وأكد البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، أن كلمة السر في بدايته القوية هذا الموسم مع الفريق بتسجيل 5 أهداف وصناعة آخر هي المدرب كارلو أنشيلوتى الذي يمنحه «الثقة» التي يحتاجها.

وقال فينيسيوس، في تصريحات عقب اختياره أفضل لاعب في الميرنجى منذ بداية الموسم: «أعتقد أن كلمة السر هي أن المدرب يمنحنى الثقة التي أحتاجها للقيام بالأمور على أفضل شكل ممكن. زملائى أيضا يمنحوننى هذه الثقة».