نائبة أمريكية تبكي بعد تصويت مجلس النواب بالأغلبية على تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية (فيديو)

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وثق فيديو النائبة الأمريكية التقدمية ألكساندريا كورتيز وهي تبكي بعد أن أقر مجلس النواب بالأغلبية تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وظهر في الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النائبات وهن يحاولن مواساة البرلمانية ألكساندريا كورتيز التي ظهرت وهي تمسح دموعها عدة مرات.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس بأغلبية ساحقة تشريعا لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.

وصوت تسعة أعضاء بينهم ثمانية من الديمقراطيين، ضد تمويل القبة الحديدية ولكن تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 420 صوتا.

وصوت ضد التمويل النواب إلهان عمر، ورشيدة طليب، وإيانا بريسلي، وكوري بوش، وماروي نيومان، وراؤول غريجاليفا، وغارسيا، والجمهوري توماس ماسي.

AOC Tears on the House floor after the House passed a $1 billion funding for Israel's Iron Dome pic.twitter.com/pMcMxqQWFG — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 23, 2021