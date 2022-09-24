وزير الخزانة البريطاني ينفي وجود ذعر في الأسواق إثر تراجع الجنيه الإسترليني

نفى وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، اجتياح الذعر للأسواق، حتى بعد الفوضى التي اندلعت عقب بيان أمس الجمعة الخاص بميزانيته المصغرة التي تتضمن خفض الضرائب واقتراض هائل، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.



وقال كوارتنج لصحيفة "فاينانشال تايمز": "الأسواق تتحرك طوال الوقت. من المهم الحفاظ على الهدوء والتركيز على استراتيجية طويلة الأمد".



وتفاعلت الأسواق بعدما أعلن كوارتنج زيادة في الاقتراض لتمويل خفض الضرائب والإصلاح التنظيمي الذي يمكن أن يكلف نحو 161 مليار جنيه إسترليني (175 مليار دولار) على مدار الخمس سنوات المقبلة. وتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى منذ 1985.



وقال إنه قلق بشأن النمو المنخفض، مضيفا: "الخطر هو خنق النمو، وهذا هو الخطر. والسبيل الوحيد للتعامل مع هذا هو العمل على نمو الاقتصاد".