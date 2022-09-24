اعتقال أكثر من 700 شخص خلال احتجاجات في إيران

ذكر عزيز الله مالكي قائد الشرطة في إقليم جيلان الإيراني، أنه تم اعتقال أكثر من 700 شخص، خلال مظاهرات شمالي البلاد.



وقال مالكي، اليوم السبت: "لقد اعتقلنا واحتجزنا 739 من مثيري الشغب، بينهم 60 امرأة".



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) عن قائد الشرطة قوله، إنه تم ضبط العديد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيضا خلال الاعتقالات.



وأضاف مالكي أن المتظاهرين المعتقلين، كانوا مسؤولين عن إصابة أكثر من 100 رجل شرطة وإلحاق أضرار بمنشآت عامة.



وتابع قائد الشرطة، أن تهديد الأمن في إقليم "جيلان" ليس أمرا مقبولا، مضيفًا أن رجال الشرطة المحليين سوف يشنون حملة للتصدي للاحتجاجات.



وكانت الاحتجاجات والاضطرابات قد اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني، 22 عاما، التي تم اعتقالها في 13 سبتمبر الجاري، بسبب عدم التزامها بقواعد الزمي الإسلامي الصارم.



وتوفيت مهسا يوم الجمعة الماضي بعدما أصيبت بغيبوبة، وفي حين من غير الواضح ما الذي تسبب في وفاتها، يقول المنتقدون إن الشرطة استخدمت العنف ضدها.