واشنطن بوست: ضغوط غربية على أوكرانيا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية رغم الحرب

رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة: تنظيم الانتخابات حاليا سيثير خلافات سياسية داخلية ويؤدي لهزيمة البلاد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الساسة الغربيين يضغطون على الحكومة الأوكرانية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بالرغم من الحرب الروسية في أوكرانيا وحالة الأحكام العرفية المعلنة على مستوى البلاد.



* دعوات أمريكية أوروبية لإجراء الانتخابات



وأضافت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن مقترح تنظيم الانتخابات الذي طرحه رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيني كوكس، ألح عليه أيضاً السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، خلال زيارة إلى كييف الشهر الماضي مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين ريتشارد بلومنتال، وإليزابيث وارين، والذي ركز بجانب ذلك على ترسيخ المساعدة الأمريكية والدعم الحزبي لأوكرانيا.



وتابعت أن جمهوريين آخرين تناول أيضاً القضية، من بينهم معلقين محافظين مثل الإعلامي تاكر كارلسون، الذي اتهم زيفاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإلغاء الانتخابات، في حين يمنع الدستور الأوكراني إجراء انتخابات في ظل سريان الأحكام العرفية.



ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئولين أوكرانيين وخبراء انتخابات ومناصرين للديمقراطية، القول إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقت الحرب أمر مستحيل تقريبًا وغير حكيم أيضاً، مشيرة إلى أن ما يقارب خمس الأراضي الأوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية الآن، بجانب نزوح ملايين الأوكرانيين حيث يعيش الكثير منهم خارج البلاد، كما أن عشرات آلاف الجنود تم نشرهم على الجبهة.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الضغط لإجراء انتخابات، بالرغم من تلك العقبات، يسلط الضوء على الطلب المستمر من جانب البعض في الغرب بأن تثبت أوكرانيا التزامها بالديمقراطية، بالرغم من أن الأوكرانيين قد انتفضوا مرتين في مظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية - الثورة البرتقالية (2003 – 2004)، وثورة الميدان (2013 – 2014).



* عقبات مالية ولوجستية وقانونية كبيرة



ويرى مسئولون أوكرانيون أن إجراء تصويت مهم في زمن الحرب، يتطلب التغلب على عقبات مالية ولوجستية وقانونية كبيرة.



وقال مسئول أمني أوكراني، تحدث شريطة عدم كشف هويته، إنه "لا توجد حالة يمكن فيها إجراء انتخابات ديمقراطية أثناء الحرب"، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات قد يعطي روسيا فرصة للتلاعب وخلق انقسامات في المجتمع الأوكراني وبين الساسة، الذين اختفوا في معظم فترات الحرب لإظهار التضامن بينما تكافح البلاد من أجل وجودها.



وأضاف المسئول: " إنه أمر محفوف بالمخاطر، وسيء للبلد، ولا معنى له من وجهة نظر سياسية".



وبحسب "واشنطن بوست"، فإن المسئولين في كييف لا يمكنهم أيضاً رفض فكرة إجراء الانتخابات والمخاطرة بإغضاب لاعبين سياسيين رئيسيين في الغرب، يطالبون بتنظيم الانتخابات، فهولاء يمثلون أهمية بالغة لأوكرانيا للحفاظ على المساعدات المالية والعسكرية الدولية.



* مخاوف من زعزعة وحدة الأوكرانيين في زمن الحرب



بدورها، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، إن إجراء انتخابات خلال زمن الحرب سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا، حيث تحطم الخلافات السياسية الداخلية – الاختلافات التي تحدث طبيعياً في مجتمع ديمقراطي – الوحدة الوطنية اللازمة لهزيمة روسيا في الحرب.



وأشارت تيموشينكو إلى أن الجنود الذين يقاتلون سيواجهون صعوبة في التصويت، وممنوعون بموجب القانون من السعي لمناصب في زمن الحرب، قائلة: "أولئك الذين يضحون بحياتهم على الخطوط الأمامية، لن يتمكن معظمهم من التصويت". وتابعت أن "7 ملايين أوكراني هم لاجئون الآن، لن يتمكن معظمهم من التصويت".