محمد الغيطي يتعاقد على كتابة مسلسل مصري مغربي بعنوان «جسر الجن»

وقع الكاتب محمد الغيطي تعاقد على كتابة مسلسل مصري مغربي بعنوان "جسر الجن"، مع المنتج والمخرج المغربي عبد الرحيم مجد، ومن المقرر أن يتم تصوير الأحداث بين المغرب ومصر.

ويشارك في البطولة من مصر حنان مطاوع، ورنيا فربد شوقي، وسوسن بدر، وصلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وأحمد فؤاد سليم، وصبري عبد المنعم.

كما يشارك أيضا الفنان التونسي ظافر عابدين، والمغربية جيهان خليل، وكذلك ناريمان سداد، وناصر أقباب، وزينب العلمي، وهند بن جبارة، وهاجر عدنان، وسلوى زهران.

المسلسل يتم تصويره في مناطق مغربية أثرية مثل قصر مولاي إسماعيل ومدينة فاس وطنجة وعلى حدود أسبانيا وفي مصر بمنطقة الهرم ونزلة السمان وسقارة، ويتناول قصة حب بين شاب مصري وفتاة مغربية و كذلك فتاة مصرية وشاب مغربي، مع رصد اختلاف العادات والثقافات وانتصار الحب الصادق رغم صعوبة الظروف، وذلك من خلال قصة أسطورية حول قصر يسكنه الجن وعلاقة القصر بقصة فرعونية لاحد ملوك مصر القديمة.

وقال الكاتب محمد الغيطي في تصريحات صحفية، إن العمل تدور أحداثه في الوقت الراهن، لكن ينتقل من الحاضر للماضي لكشف بعض الألغاز، ويضيف: "نحاول القول بأن عقل الإنسان وإرادته فوق الخرافات والدجل، وهي رسالة الدراما مع معالجة درامية فيها المتعة والتشويق".



من جانبه يقول المنتج عبد الرحيم مجد، إن العمل سيتوفر له كل الإمكانيات، ليخرج بصورة مشرفة وسيتم الاستعانة بمصور أسباني ومخرج عالمي لمشاهد الصحراء، ليجمع بين الواقع المعاصر والأسطورة التاريخية، ويضيف أنه يطمح أن يكون باكورة تعاون مثمر بين جهات الفن المصري والمغربي واستعراض حضارتين عامرتين بالثراء والزخم الثقافي والفني والتاريخي ليقدم للمشاهد العربي وجبة فنية قوية وفريدة.