أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمركز صيانة السيارات والمعدات التابعة للمحافظة بقرية منقباد بمركز أسيوط؛ لمتابعة سير العمل، والتأكيد على تشغيل جميع الورش الميكانيكية لصيانة، وإصلاح معدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز والمصالح والمديريات الحكومية؛ لسرعة دخولها الخدمة والاستفادة منها في تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، روافقه خلال الجولة اللواء هشام المليجي مستشار المحافظة لشئون الإيرادات.

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام مركز الصيانة الذي يضم ورش صيانة الميكانيكا والسمكرة وورش الكاوتش، وضبط الزوايا واللحام والتشحيم والكهرباء ودهان الدوكو وورش الخراطة والعمرات الخفيفة والعمرات الجسيمة.

وتابع أعمال إصلاح المعدات والسيارات وطلب من العاملين بذل كل الجهد؛ لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، لتعزيز الموارد الداخلية لافتا إلى أن مركز الصيانة يشهد تطورا في رفع كفاءة العمل مؤكداً على تقديره لكافة العاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة التنسيق بين مركز الصيانة وكافة المديريات والوحدات المحلية لصيانة وإصلاح السيارات والمعدات المتعطلة، وإجراء الفحص الدوري لها للتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن الأولوية لإصلاح المعدات الثقيلة مثل اللوادر وسيارات السلالم الهيدروليكية المخصصة لإصلاح كشافات الإنارة بالإضافة لسيارات الحماية المدنية والمرور.

وأكد أبوالنصر، أهمية الجدية في العمل وبذل المزيد من الجهد، مع المتابعة المستمرة لمستوى سير العمل، واستغلال المقومات البشرية والمادية مع العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال وتسليم المعدات والسيارات بمواعيدها المقررة؛ تنفيذا لخطة المحافظة برفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها للطوارئ منوها بمتابعة المشروعات التابعة للمحافظة لدفع العمل وتذليل أية معوقات قد تواجهها للاستفادة منها وتنمية مواردها الذاتية بما يعود بالنفع العام على المحافظة.