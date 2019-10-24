شدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على ضرورة المتابعة الدائمة لمخرات السيول ومنافذ تصريف مياه الأمطار في الشوارع مع استمرار حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية و القطاعات، تحسبا لأي طارئ بخصوص الظروف الجوية.

من جهتها أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، عن تمكن فرق العمل من خلال استخدام المعدات في إزاحة ١٠ آلاف متر مكعب من مياه الأمطار تراكمت في شوارع العريش وبئر العبد.

وفي مركز الحسنة عقد رئيس المدينة معتز محمد طلعت طاهر اجتماعا تنفيذا أكد فيه ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوي لمواجهة السيول والأزمات وتخفيف المعاناة عن المواطن والعمل على مدار الساعة لرفع أي مخلفات تسببت فيه سوء الأحوال الجوية والسيول.

وكانت السيول التي جرت في مركز الحسنة تسببت أمس الأربعاء، في عدد من الخسائر المادية، منها هبوط في طبانات الطريق المؤدي إلى مدينة الحسنة بطول 30 متر، وهبوط في طبان الطريق بمدخل المدينة بطول 70 متر مع التسبب في ترحيل الرصيف والبلدورات لمسافة بعيدة بسبب شدة جريان المياه، والتي انحدرت من جبل يلق بعد سقوط الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تجمع المياه في الوديان وعلى رأسها وادي أبوصويرة الذي يصب في وادي الحسنة المار من الجهة الغربية لمدينة الحسنة ومن مدخل المدينة تجاه الكيلو 61 بجانب تجمع المياه في الوديان التي تتجه نحو قرية الجفجافة.

وفي مركز الحسنة أيضا صرحت النيابة بدفن جثة رجل وابنته لقيا مصرعهما أمس بسبب الانزلاق في سيول جبل يلق وبحسب بيان مجلس الحسنة فإن المواطن (عبدالله سلامة سالم حسن - 50 سنة)، وابنته تدعى (خديجة عبدالله سلامة - ١٦ سنة)، لقيا مصرعهما بعد انحدار صخرة من جبل على العشة التي يقيمون بها بمنطقة مزيرع بالمليز في مركز الحسنة، بسبب مياه السيول بالمنطقة.

و في العريش قامت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بالتدخل لترميم أجزاء من انهيار أرضى حدث في مدرسة ابو سلمه الثانوية بنين بالعريش، دون وقوع أي إصابات في صفوف التلاميذ والعاملين بالمدرسة و ذلك من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

وفي مركز بئر العبد أشرف سليمان فرج رئيس المركز على عمليات إزالة المياه التي تراكمت في الشوارع والمحاور المرورية، كما قام مجلس مدينة الشيخ زويد بالدفع بفرق إصلاح خطوط التيار الكهربائي التي تسببت الأمطار في تعطلها خاصة الخط جهد ٢٢ الذي يغذي المدينة بالتيار الكهربائي القادم من العريش بعد انقطاع التيار لحوالي ١٢ ساعة.