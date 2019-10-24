كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تولي القيادة الفنية لنادي بوروسيا دورتموند الألماني خلفا للسويسري لوسيان فافر.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، في تقرير لها أمس، أن السبب الرئيسي وراء اقتراب "مورينيو" من قيادة "دورتموند"، هو ضعف نتائج الفريق مع المدرب السويسري في الفترة الأخيرة، حيث يحتل نادي بوروسيا المركز الرابع في جدول ترتيب جدول الدوري الألماني وهو شيء لا ترضى عنه جماهير النادي ولا إدارته، بالإضافة إلى أن نية إدارة النادي تتجه نحو البرتغاليين.

وأوضحت الصحيفة، أنه عندما يُذكر البرتغاليون يتبادر إلى الأذهان اسم المدرب العالمي جوزيه مورينيو صاحب السجل التدريبي الكبير على المستوى الأوروبي، على أي حال فإن الهدف من التعاقد مع مورينيو هو تحسين وضع الفريق حيث يحتل بوروسيا المركز الرابع في الدوري بالإضافة إلى اقتراب انتهاء الدور الأول من الموسم الكروي وسيكون مورينيو قادرا على تصحيح الأوضاع وانتشال الفريق للتنافس على لقب الدوري ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

يذكر أن علاقه المدرب البرتغالي مورينيو بهانز يواكن المدير العام لنادي بوروسيا دورتموند قوية، وكانت هناك مفاوضات منذ عامين لتولي مورينيو القيادة الفنية للفريق.

من جانبه، صرح جوزيه مورينيو والذي سبق أن تولى مهمة تدريب أندية أوروبية عملاقة مثل ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشلسي ومانشستر الإنجليزيان، أنه يرحب بتولي تدريب فريق بوروسيا دورتموند الألماني ومنافسة نادٍ كبير بحجم بايرن ميونخ، مؤكدا أن المنافسة معه لن تكون سهلة، على أي حال هو يطمع في تحسين النتائج في الفترة القادمة خاصة بعد الفوز الأخير على مونشنجلادباخ في الكأس.

كما أعرب مورينيو عن قلقه من الثلاثة أسابيع القادمة والتي يخوض فيها بوروسيا دورتموند مباريات صعبة وهامة.

حيث يواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا مرتين ثم يوجه مونشنجلادباخ في لقاء العودة لبطولة الكأس ثم مباراة الديربي الألماني أمام بايرن ميونخ بلا شك فإن بوروسيا سيواجه ثلاثة أسابيع من نار سواء على مستوى الدوري الألماني أو الكأس أو بطولة دوري أبطال أوروبا.