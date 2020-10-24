 توصيل التغذية الكهربائية لكوبري «بشاير الخير 2» بغرب الإسكندرية - بوابة الشروق
السبت 24 أكتوبر 2020 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

توصيل التغذية الكهربائية لكوبري «بشاير الخير 2» بغرب الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 1:55 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 1:55 ص

وجهت المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إداره الكهرباء بالحي بأعمال إطلاق التيار الكهربائي علي كوبري بشاير الخير 2 والذي يربط بين محور المحموديه والطريق الدولي وصله مبارك.

وفي السياق ذاته قامت الإداره بأعمال رفع كفاءة الإضاءه وصيانه جميع الكشافات أمام عدد من المدارس بنطاق الحي، "مدرسه محمد عبده بشارع ابن طولون، مدرسه ابن طولون خلف قسم شرطة مينا البصل، مدرسه رفاعه الطهطاوي، مدرسه ابراهيم باشا نجيب، مدرسه صفوت منصور".

ونوهت بأن الحي أصبح بدون أي بقعه مظلمة، وكلفت إدراه الكهرباء بالصيانه الدوريه للأعمده والكشافات ورفع كفاءة الإضاءه حفاظا على سلامة المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك