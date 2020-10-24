توصيل التغذية الكهربائية لكوبري «بشاير الخير 2» بغرب الإسكندرية

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وجهت المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إداره الكهرباء بالحي بأعمال إطلاق التيار الكهربائي علي كوبري بشاير الخير 2 والذي يربط بين محور المحموديه والطريق الدولي وصله مبارك.

وفي السياق ذاته قامت الإداره بأعمال رفع كفاءة الإضاءه وصيانه جميع الكشافات أمام عدد من المدارس بنطاق الحي، "مدرسه محمد عبده بشارع ابن طولون، مدرسه ابن طولون خلف قسم شرطة مينا البصل، مدرسه رفاعه الطهطاوي، مدرسه ابراهيم باشا نجيب، مدرسه صفوت منصور".

ونوهت بأن الحي أصبح بدون أي بقعه مظلمة، وكلفت إدراه الكهرباء بالصيانه الدوريه للأعمده والكشافات ورفع كفاءة الإضاءه حفاظا على سلامة المواطنين.