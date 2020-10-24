مسئول بمجلس الأمن الروسي: كورونا أجبر الدول على إعادة التفكير في الأولويات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كورونا المستجد يجبر الدول على إعادة التفكير في القيم والأولويات.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، عن مدفيديف قوله بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة: "إن الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي الناجم عن الوباء يجبر الدول على إعادة التفكير في القيم وإعطاء الأولوية لحماية حياة الإنسان وصحته وحقوق الإنسان التي تضمن حياة كريمة وآمنة، فقد أظهرت الجائحة بوضوح أن الحريات السياسية وحدها لا يمكنها أن تنقذ حياة الناس، بل الأمر يتطلب نظاما فعالا وبأسعار مناسبة للرعاية الطبية والحماية الاجتماعية وبرامج للأمن الصحي على مستوى البلاد، وتنسيق الجهود بشكل كبير على جميع مستويات السلطة العامة".

ونوه بأن الدول القوية التي قامت بتعبئة الاقتصاد والمؤسسات بسرعة لمواجهة الوباء، هي التي نجحت في التعامل مع الجائحة وأنقذت حياة الملايين.