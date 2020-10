اصطحب المهندس نجيب ساويرس، ضيوف مهرجان الجونة، وعلى رأسهم الفنان الهندى علي فضل، والفنان الفرنسي المغربي سعيد تغماوي، في رحلة بحرية على متن مركب، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، لإظهار جمال البحر الأحمر ومصر لهم.

ونشر نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمى على موقع «تويتر»، صورة مع ضيوف المهرجان، معلقا: «مع ضيوفنا النجوم فى مهرجان الجونة السينمائى نظهر لهم جمال بحرنا الأحمر ومصر، علي فضل من الهند والفنان العالمى سعيد التغماوي الفرنسي المغربي.. أهلا وسهلا بكم».

With our star guests at the Gouna Film Festival showing them the beauty of our red sea and Egypt . Ali Fazal from India and Said Taghmaoui French Maroccan ..Welcome pic.twitter.com/IEhLje2vtW