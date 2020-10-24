أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تركيا، حليفة الناتو، بسبب تجربتها الأخيرة لمنظومة صواريخ إس -400 الروسية الصنع، بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده نفذت الاختبارات بالفعل.



وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان، إن "وزارة الدفاع الأمريكية تدين بأشد العبارات الممكنة اختبار تركيا في 16 أكتوبر تشرين الأول لمنظومة الدفاع الجوي إس -400 - وهو اختبار أكده اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".



وأضاف مُتحدث البنتاغون: "نحن نعترض على اختبار تركيا لهذه المنظومة، الذي يُنذر بعواقب وخيمة على علاقتنا الأمنية. لقد تم بالفعل تعليق (مشاركة) تركيا من برنامج (مقاتلات) F-35 (الأمريكية) وما زالت منظومة S-400 تشكل عائقًا كبيرًا أمام التقدم في أي مكان آخر في العلاقة الثنائية".



وترى أمريكا أن منظومة الصواريخ الروسية الصنع تشكل خطرًا على طائرات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية وإعادتها إلى موسكو.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إجراء بلاده اختبارات لمنظومة إس 400، في أول تعليق له على انتقادات أمريكية.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية بثتها قناة "TRT عربي"، إن "هذه الاختبارات صحيحة، لقد أجرينا ونُجرِي اختبارات على منظومة S-400، ولا نهتم بالمواقف الأمريكية في هذا الصدد".

وقبل نحو أسبوع، أفادت تقارير بأن تركيا أجرت اختبارات لمنظومة الصواريخ الروسية، بعد نقلها إلى إحدى المدن المُطلة على البحر الأسود.