الجيش اليمني: الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة

دفعت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات بشرية على متن دوريات عسكرية وسيارات مدنية، خلال الساعات الماضية، من محافظة إب نحو مدينة الحديدة ومديرياتها.

وأضاف البيان أن التعزيزات شملت عشرات المسلحين ممن جندتهم الميليشيات مؤخراً في محافظة إب، في إطار عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها بعد العجز الكبير الذي تعانيه في صفوف مسلحيها.

وأشار البيان إلى أن الميليشيات الحوثية كانت قد خسرت أعدادًا كبيرة من قياداتها البارزة وعناصرها في جبهات الساحل الغربي.

وتشهد عدة مناطق بمحافظة الحديدة مواجهات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين، تخلف في العادة قتلى وجرحى، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بخصوص خرق الهدنة بالمحافظة التي جاءت ثمرة لاتفاق ستوكهولم نهاية العام 2018.‎