 فتح اللجان بالشيخ زايد و6 أكتوبر وسط تشديدات أمنية.. وبدء توافد الناخبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح اللجان بالشيخ زايد و6 أكتوبر وسط تشديدات أمنية.. وبدء توافد الناخبين

أحمد عجاج:
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 9:41 ص

فتحت لجان الاقتراع بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أبوابها أمام الناخبين، في اليوم الأول من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى تجري على مرحلتين، في 9 صباحا دون تأخير.

بدأ الناخبون في التوافد على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وبوابات التعقيم، وبوابات كشف المتفجرات والحقائب.

ويتنافس في الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر، وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحا على 3 مقاعد.

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتان، وهما الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، وتدفع كل قائمة 23 مرشحا، ويتنافس على المقاعد الفردية 317 مرشحا على 25 مقعدا في 12 دائرة.

يذكر أن محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة استعدادا للانتخابات والتى تبدأ من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة.

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