المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يبدي تفاؤله بإيجاد مخرج من الأزمة الحالية بالسودان

التقى رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، بمقر إقامته اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، في لقاء هو الثالث خلال يومين لمواصلة النقاش حول سُبُل الخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد، بوجود القائم بالأعمال الأمريكي بالبلاد، برايان شوكان.

وجاء اللقاء في ختام اللقاءات التي أجراها فيلتمان خلال اليوم مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

وعبّر فيلتمان لرئيس الوزراء عن تفاؤله بإمكان وجود مخرج من الأزمة الحالية بما يعزز من مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد، وبما يؤدي لاستكمال استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل أفضل.

كما التقى فيلتمان مساء اليوم المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير.