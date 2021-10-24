وكيل زراعة المنيا يبحث مشكلات كارت الفلاح والأسمدة في مركز العدوة

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بحث المهندس إسماعيل رضوان، وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا، خلال زيارة ميدانية إلى مركز العدوة، جميع الأعمال وعرض بعض المشكلات، مثل كارت الفلاح، ونقص الأسمدة وتوزيعها على المستحقين ،وإيجاد الحلول لها.

وأكد " رضوان "، خلال اللقاء ضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم ضد أي تعدٍ بالبناء حفاظا على الأراضي الزراعية.

كما وجه بسرعة توزيع كارت الفلاح تسهيلًا على المزارعين وصرف الأسمدة خلال الموسم الشتوي الحالي بسهولة ويسر.

فيما تم التوجه إلى قطاع عطف حيدر ومقابلة المزارعين، ومديري الجمعيات، وتمت مناقشة بعض الصعاب وسبل تذليل المعوقات.

وتوجه وكيل الوزارة، إلى استقبال الوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمركز العدوة، وذلك أثناء زيارة للمرور على مواقع مشروع حياة كريمة سواء خدمية أو زراعية، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمنيا.

وتم أيضا مناقشة بعض الموضوعات مع المزارعين كالأسمدة، وكارت الفلاح بحضور الوزير المحافظ، ونواب مجلس الشعب والشيوخ.