وزير الإعلام اليمني يدين اعتداء مليشيا الحوثي على أكاديميي جامعة صنعاء

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اقتحام مليشيا الحوثي لسكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء بصورة همجية، والاعتداء على عائلاتهم ومصادرة منازلهم بالقوة، وتخصيصها لعناصرها الإجرامية، دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية‏.

وأوضح الإرياني، حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تمثل امتدادا لمسلسل التنكيل، الذي مارسته مليشيا الحوثي بحق نخبة المجتمع من أكاديميين ومثقفين، والتضييق عليهم في مصادر رزقهم وسبل عيشهم لدفعهم للهجرة خارج البلد، وإخلاء الساحة لتنفيذ مخططاتها الخبيثة، وبث فكارها الهدامة المستوردة من إيران‏.

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء الأجهزة الحكومية تفتقد للصفة القانونية، وأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين، لن تسقط بالتقادم، وسيقدم المسئولين عنها والمنخرطين فيها للمحاسبة‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم، بإدانة جريمة اقتحام منازل أكاديميي جامعة صنعاء وتهجير أسرهم قسرا، ونهب منازلهم وممتلكاتهم، وكل الجرائم المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق مختلف فئات المجتمع.