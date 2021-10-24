الجارديان: بريطانيا وألمانيا وكندا يكشفون خطة لتمويل الدول النامية في مواجهة تغير المناخ غدا

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن مؤتمر قمة تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين الذي يعقد في نهاية أكتوبر الجاري سيقدم للدول النامية تمويلا بمليارات الدولارات ضمن جهود لحل المأزق بين إنفاق البلدان المتقدمة والنامية على أزمة تغير المناخ.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة البريطانية التي تستضيف مؤتمر قمة المناخ "كوب 26"، ستكشف بالتعاون مع وزراء من ألمانيا وكندا عن اقتراحات، غدا الاثنين، ضرورية لكسب دعم الدول النامية خلال مشاورات التوصل إلى اتفاق حول تغير المناخ في الدورة السادسة والعشرين التي تبدأ فعالياتها، الأحد المقبل، في جلاسكو الاسكتلندية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدول الفقيرة تلقت وعدا منذ 2009 بأنها بحلول عام 2020 ستكون قد حصلت على 100 مليار دولار سنويا على الأقل من مصادر خاصة وحكومية في الدول الغنية لمساعدتهم في جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومواكبة جهود الحد من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن هذا الوعد لم يتم الوفاء به حيث كشفت بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه خلال 2019، آخر عام مُتاح فيه بيانات في هذا الصدد، تم تزويد الدول الفقيرة بـ80 مليار دولار فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة التي سيتم الإعلان عنها، غدا، ستقترح تحقيق تمويل الدول الفقيرة بـ100 مليار دولار سنويا عن طريق تقديم التمويل بمتوسط احتياج الدول من 2020 إلى 2025 بدلا من تقديم التمويل كل عام على حدا، كما سيتم تخصيص المال بطريقة التأقلم، ما من شأنه مساعدة الدول الأفقر بشكل أكبر بدلا من الدول متوسطة الدخل.

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