الشاعر السعودي غسان الخنيزي يفوز بجائزة سركون بولص

فاز الشاعر السعودي غسان الخنيزي بجائزة «سركون بولص»، للشعر وترجمته لعام 2021، حيث من المنتظر أن يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقامة حفل الجائزة، بالتعاون مع مكتبة «تنمية».



وجاء في بيان الجائزة، أن «غسان الخنيزي شاعر مقل، نعرف هذا من أعماله المنشورة شعراً وترجمة، على الأقل، فهو لم ينشر حتى الآن إلا مجموعتين شعريتين في فترتين متباعدتين، وأنجز ترجمات شعرية متفرقة، لكنه لم يصدر إلا مختاراته المترجمة للشاعر الأميركي جون آشبري».



وأضاف البيان، «هو شاعر القضايا الصغيرة، شاعر تفاصيل العالم الداخلي، وربما أمكننا أن نقول، إن القصيدة بحسبه، هي صلاة، دعاء أو اعتراف، ولكأننا به يتقمص صوتَ بل روحَ الناعي القديم الذي يطوف الأنحاء، لكنه هنا، هو الناعي الهامس، الذي يهجسُ محدثاً نفسه ومشيراً بيديه، متلمساً المعيش بحنو رائع».



جدير بالذكر أن الشاعر غسان الخنيزي ولد عام 1960 في القطيف – المملكة العربية السعودية، وأقام في العراق وفي الولايات المتحدة الأميركية، وصدر له: أوهام صغيرة، شعر، بيروت، 1995؛ اختبار الحاسة أو مجمل السرد، شعر، المنامة، 2015؛ جون آشبري: صورة ذاتية في مرآة محدبة، وقصائد أخرى.



يشار إلى أن الجائزة قد مُنحت في دورتها الأولى للعام 2018 للشاعر والمترجم المغربي مبارك وساط؛ وإلى الشاعر والمترجم التونسي آدم فتحي في دورتها للعام 2019؛ وإلى الشاعر المصري عماد أبو صالح في دورتها للعام 2020، ويتزامن إعلان الجائزة السنوي مع ذكرى رحيل سركون بولص في 22/10/2007، في استذكار احتفالي لهذا الشاعر والمترجم العراقي الكبير.