أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، تنظيم احتفالًا بيوم المحاماة وعيد النقابة السنوي، وعقد مؤتمر بعنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، وذلك يوم الخميس 28 أكتوبر الجارى، دون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر.

وقال عطية، في بيان للنقابة اليوم: رغم الظروف الشخصية التي أمر بها، فإنني حرصت على الوفاء بما وعدت به من الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي وعقد مؤتمر يليق بها تحت اسم مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي، يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر، ودون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر، ورفضت التأجيل رغم قسوة الظرف.

وأضاف: كنت أتمنى حضور كل الزميلات والزملاء من جميع ربوع مصر لهذا المؤتمر، ولكن ظروف الوباء ومحدودية العدد المسموح به في القاعة أجبرتني على قصر الحضور على أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية كمعيار موضوعي وحيد قابل للتطبيق، فضلاً عن ضيوفنا من النقباء العرب والضيوف الرسميين.