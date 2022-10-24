منتخب الشاطئية يتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

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تأهل المنتخب الوطني المصري للكرة الشاطئية إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على أوغندا 6-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

سجل أهداف منتخب مصر كل من حسام باولو "هدفين"، وهدف لكل من مصطفى أحمد، حسان محمد وإسماعيل بهجت، وهدف عكسي بالخطأ في مرمى منتخب أوغندا.

وكان المنتخب حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4-3، في الجولة الأولى وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6-4.

بذلك احتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط ليواجه نظيره المغربي في نصف النهائي الأربعاء المقبل.