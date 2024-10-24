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شوط أول سلبي بين الأهلي والزمالك في قمة نهائي السوبر

أمير نبيل
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 8:56 م | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 8:56 م

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري للأبطال بالمباراة النهائي المقامة على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

سيطر الأهلي بشكل كبير على مجريات اللعب وكان الاقرب للتسجيل لكنه اصطدم بتألق حارس الزمالك محمد عواد الذي أهدر انفرادين الأول عن طريق حسين الشحات والثاني من وسام أبو علي.

كما تصدت عارضة محمد عواد لكرتين أيضا من ركلتين حرتين الأولى عن طريق يحيى عطية الله، والثانية من وسام أبو علي.

أما الزمالك فسجل هدفاً أبيض، حيث ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 27 بعدما هز التونسي سيف الدين الجزيري، شباك محمد الشناوي بعد كرة أبعدها الدفاع الأحمر بشكل خاطئ، لكن تقنية الفار دفعت الحكم أمين عمر لاحتساب تسلل ضد الجزيري.


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