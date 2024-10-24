 السوداني يبحث مع كبار مساعديه الأحداث في لبنان وفلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السوداني يبحث مع كبار مساعديه الأحداث في لبنان وفلسطين

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:02 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:02 ص

عقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الإربعاء إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع والتحديات في المحيط الإقليمي وأثرها وانعكاساتها على العراق، خاصة ما يدور من أحداث في لبنان وفلسطين.
وقال اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان صحفي أن الإجتماع شهد "بحث الموقف الأمني على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التفاهمات الأمنية بين البلدين" .
كما جرى بحث القضايا المطروحة على جدول أعمال الإجتماع وإتخاذ القرارات اللازمة بصددها بما يتلاءم مع المقتضيات والمصلحة العامة للبلاد.


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